Дерматолог рассказала, почему появляются заеды в уголках рта

Заеды в уголках рта — это воспаление кожи и слизистой, которое в медицине называют ангулярным хейлитом. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Юниклиник» Полина Васильева.

По её словам, трещинки могут появляться с обеих сторон и причинять боль при разговоре, еде и даже улыбке. Вопреки распространённому мнению, заеды далеко не всегда связаны с нехваткой витаминов — причин гораздо больше. В большинстве случаев они имеют инфекционную природу: микроорганизмы, которые в норме живут на коже, при снижении защитных функций начинают активно размножаться.

Врач выделила двух основных «виновников»: грибы рода Candida, которые часто находят при хронических, долго не заживающих трещинках без корочек, и бактерии — чаще всего золотистый стафилококк или стрептококк.

«Стрептококковые заеды обычно покрываются желтовато-красной корочкой, а кандидозные — нет, они выглядят как стойкая эрозия. Именно поэтому лечение без анализа может быть неэффективным», — подчёркивает врач.

Среди механических факторов врач назвала постоянное увлажнение слюной — например, при привычке облизывать губы, у детей при слюнотечении, при неправильном прикусе. Ферменты слюны разрушают кожу, она становится рыхлой, и инфекция легко проникает внутрь. Второй фактор — неудобные зубные протезы или брекеты, которые травмируют слизистую. У пожилых людей из-за снижения тонуса кожи верхняя губа может нависать над нижней, создавая условия для застоя слюны.

Дефициты витаминов и минералов тоже могут вызывать заеды. Чаще всего это недостаток витаминов группы B — особенно рибофлавина (B2), пиридоксина (B6), фолата (B9) и кобаламина (B12). Также в список входят железо, цинк и дефицит белка.

Иногда заеды являются симптомом более серьёзных состояний: сахарного диабета, иммунодефицита, анемии и заболеваний ЖКТ с нарушением всасывания. Кроме того, они бывают следствием контактного дерматита на косметику или зубную пасту.

Дерматолог перечислила признаки, при которых визит к врачу обязателен: трещины не заживают дольше двух недель, заеды возвращаются после выздоровления, поражение только с одной стороны, появились гнойные корочки, боль или кровотечение, а также если трещины сочетаются со слабостью, выпадением волос или изменениями кожи на других участках.

«Особенно важно не заниматься самолечением. Ключевая ошибка, которую я вижу у пациентов, — бесконечное смазывание уголков рта мазями без устранения причины. Если причина грибковая, а вы мажете гормональной мазью — станет только хуже», — предупреждает Полина Васильева.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.