Терапевт рассказал, почему температура 37 может держаться длительное время

Длительно держащаяся температура около 37 градусов часто оказывается индивидуальной нормой, а не признаком болезни. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-терапевт, главный врач одного из филиалов клиники «Семейная» Александр Лаврищев.

По его словам, температура тела — это тепло, которое вырабатывается в организме в ходе обмена веществ. Балансом выработки и отдачи тепла управляет гипоталамус, работающий как биологический термостат. Нормальная температура — не одна конкретная цифра, а диапазон примерно от 36 до 37,3 градуса. Она меняется в течение суток — ниже утром, выше к вечеру — и зависит от возраста, пола и места измерения.

«Длительная температура около 37 градусов часто оказывается особенностью человека — так называемой конституциональной гипертермией. При ней сохраняются нормальные суточные колебания, нет потери веса и других тревожных симптомов, а анализы в норме. В таких случаях температура сама по себе безопасна», — отмечает врач.

Однако стойкая слегка повышенная температура может быть связана со скрытыми инфекциями — например, мочевыводящих путей, зубов, туберкулёзом, вирусами. Её вызывают воспалительные и аутоиммунные заболевания, реже — опухоли. Среди возможных причин — болезни щитовидной железы, тромбозы и реакция на некоторые лекарства. Насторожить должны потеря веса, ночная потливость, увеличение лимфоузлов или селезёнки и изменения в анализах.

Врач советует сначала убедиться, что температура измерена правильно, и понаблюдать за ней в динамике, отмечая сопутствующие симптомы. Затем — обратиться к врачу, который начнёт с расспроса и осмотра, а при необходимости назначит общий анализ крови, мочи и маркеры воспаления.

«Самостоятельно принимать антибиотики или жаропонижающие «на всякий случай» не нужно — сначала важно понять причину», — заключает Александр Лаврищев.

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