Терапевт объяснила, почему человек может чувствовать усталость даже после сна

Усталость после полноценного сна может возникать по разным причинам — от плохого качества отдыха до скрытых заболеваний. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.

По её словам, часто страдает не количество, а качество сна. Сон состоит из циклов: глубокий восстанавливает тело, быстрый — психику. Если человек пьёт алкоголь «для расслабления», спит с включённым телевизором или в душной комнате, мозг не погружается в глубокие фазы — всю ночь происходит лишь «дрёма». Отсюда и разбитость.

Опасно и апноэ — остановка дыхания во сне. Человек храпит, дыхание прерывается, мозг страдает от кислородного голодания, но утром об этом не помнит. Если храп есть, а усталость постоянная, врач советует обязательно обратиться к специалисту.

Причина может быть и в скрытых болезнях. Среди них анемия и дефицит железа — кислород плохо доставляется к тканям, отсюда слабость, особенно часто у женщин. Проблемы с щитовидной железой при гипотиреозе замедляют обмен веществ: человек мёрзнет, отекает и постоянно хочет спать. Дефицит витамина D и B12 критичен для нервной системы и иммунитета — без них мозг не может полноценно отдохнуть. Сахарный диабет тоже в этом списке: скачки сахара ночью будят организм, даже если человек не просыпается сознательно.

Часто причиной усталости становятся стресс и депрессия. При тревоге в крови постоянно держится кортизол, ночью он не падает, как должен, и мозг не может расслабиться — сон становится поверхностным. Получается замкнутый круг: чем больше усталости, тем выше тревога.

Иногда состояние не связано с болезнью. Среди причин — кофе после 15:00, экран телефона перед сном, нерегулярный график и обезвоживание. Даже недостаток магния или калия в рационе вызывает ночные судороги и микропробуждения.

«В таком состоянии не спешите пить энергетики. Начните с гигиены сна: ложитесь и вставайте в одно время, проветривайте спальню, уберите гаджеты за час до сна. Если через две недели усталость не уходит, идите к терапевту. Сдайте базовые анализы: общий анализ крови, ферритин, ТТГ, витамин D, глюкоза. Помните, хроническая усталость — это не лень, а сигнал организма о помощи», — заключает Ирина Налимова.

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