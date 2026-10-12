Диетолог объяснила, чем зелёные бананы полезнее спелых

Банан удобно брать с собой, но полноценным перекусом его считать нельзя. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам специалиста, важное значение имеет степень спелости плода, поскольку от этого зависят его свойства. Диетолог рекомендовала при выборе перекуса учитывать не только удобство, но и цель питания.

В зелёном банане больше резистентного крахмала — это полезно для микробиоты кишечника. В более зрелом фрукте больше доступных углеводов, что не подходит тем, кто следит за фигурой или сидит на диете, объяснила София Кованова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.