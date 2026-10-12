Диетолог рассказала, как убрать живот к Новому году

Быстрые способы убрать живот не работают. Как избавиться от него надолго, в беседе с URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

Сначала важно понять причину. Если человек не полный, но живот есть, это может быть висцеральный жир — тогда нужен эндокринолог. В остальных случаях диетолог советует рассчитать свой калораж и снизить его на 200-300 калорий. Минимальный безопасный предел — 1100-1200 калорий. При резком снижении до 800-900 организм включает режим экономии — сброшенные килограммы возвращаются с лихвой.

К снижению калорийности нужно добавить аэробные нагрузки — скандинавскую ходьбу, велосипед или дорожку. 20 минут мало: гулять лучше около полутора часов, меняя темп. Также важно пить около 30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки, небольшими глотками.

Из рациона стоит убрать сладости, выпечку и жирную пищу, а магазинные колбасы и копчёности исключить. Но резко отказываться от всего любимого не нужно — организм ответит замедлением обмена. Лучше чередовать: один день есть как обычно, на следующий сократить простые углеводы. Сахар диетолог советует убирать в первую очередь.

Процесс должен быть медленным, но длительным, заключила Никитина.

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