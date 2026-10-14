Невролог объяснила, почему может неметь лицо

За чувствительность кожи лица отвечает тройничный нерв, волокна которого идут в головной мозг к чувствительной области коры. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По словам специалиста, тройничный нерв поражается чаще всего с одной стороны. Причинами этого могут стать переохлаждения, опоясывающий герпес, а также воспалительные заболевания в области лица: фронтит, гайморит, артрит височно-нижнечелюстного сустава, болезни зубов и дёсен. Кроме того, онемение может быть следствием последствий и осложнений обезболивания при стоматологическом лечении.

Как отмечает эксперт, заболевания тройничного нерва, как правило, хорошо поддаются лечению. Гораздо серьёзнее ситуация, если онемение возникает из-за заболевания головного мозга. Наиболее часто причиной может стать рассеянный склероз, опухоль, инсульт или черепно-мозговая травма.

По мнению невролога, при появлении онемения кожи лица следует незамедлительно обратиться к врачу. Если же есть подозрение на инсульт или человек получил травму головы, необходимо сразу вызывать скорую помощь.

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