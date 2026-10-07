Психолог перечислила признаки того, что восстановить старую дружбу невозможно

Психолог Аглая Датешидзе перечислила в рубрике «Теперь вы знаете» признаки того, что восстановить старую дружбу невозможно. Иногда люди изменились настолько, что общих точек соприкосновения больше нет. Это не плохо и не хорошо, это жизнь. Иногда один из друзей не хочет возобновлять общение: у него могли быть свои причины для паузы, и он не готов возвращаться. Иногда пауза была слишком долгой — и связь просто атрофировалась.

«Если человек отвечает сухо, постоянно избегает встреч или прямо говорит, что не хочет возвращаться к общению, его выбор стоит уважать. Посмотрите на ситуацию так: вы можете предложить контакт, но не можете обеспечить взаимность», — говорит эксперт.

Человек может не захотеть возвращать отношения не потому, что дружба была ненастоящей, а потому, что его нынешняя жизнь уже устроена иначе. У него могли измениться ценности, круг общения, нагрузка, семейная ситуация. Некоторые отношения очень важны именно потому, что принадлежали определённому периоду нашей жизни. Их ценность не исчезает оттого, что они не продолжаются.

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