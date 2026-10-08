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Врач рассказал, реально ли навредить при сердечно-лёгочной реанимации

Врач рассказал, реально ли навредить при сердечно-лёгочной реанимации
Как не навредить при СРЛ
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Врач анестезиолог-реаниматолог Максим Шульгин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что ошибки при СЛР (точнее, при непрямом массаже сердца) действительно могут привести к травмам.

«Среди распространённых ошибок — неправильное положение рук, недостаточная или чрезмерная глубина надавливаний, нарушение темпа и неполное поднятие грудной клетки после каждого нажатия. Чаще всего происходят переломы рёбер, но возможны повреждения грудины и внутренних органов, а также пневмоторакс. При этом риск травмы существует даже при правильной технике», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Это не значит, что из-за боязни причинить какую-то травму нужно отказываться от реанимации. Если даже не попытаться, шансы на выживание при остановке сердца у человека будут минимальны.

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