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Эксперт предупредила об опасности использования нейросети в качестве психолога

Эксперт предупредила об опасности использования нейросети в качестве психолога
Чем опасны нейросети-психологи
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Психолог Ирина Изюмова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что большая проблема многих ИИ — склонность угождать своему пользователю. В психотерапии это может привести к опасной ситуации.

«Вместо того чтобы получить в лице нейросети помогающего специалиста, который поможет вам честно разобраться в проблеме, посмотреть в глаза своим страхам, определить в себе те негативные черты, которые мешают вам жить и строить отношения с другими людьми, вы рискуете получить подхалима. Он всегда будет на вашей стороне — и это подкупает, но одновременно оказывает вам медвежью услугу», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
О чём стоит помнить, доверяясь ИИ-психологам? Правила безопасности новой эры
О чём стоит помнить, доверяясь ИИ-психологам? Правила безопасности новой эры

С ИИ очень легко забыться и уйти в мир иллюзий, где вы будете бесконечно получать подтверждения своей правоты и своих мыслей, все глубже затягиваясь в эту воронку эскапизма.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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