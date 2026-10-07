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Забег «Краски леса» пройдёт в Московской области 11 октября

Забег «Краски леса» пройдёт в Московской области 11 октября
«Краски леса»
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Забег «Краски леса» состоится в Московской области 11 октября. Место старта — Ступино, парк Островского. К участию приглашаются все желающие.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в стартах на 5 км, 10 км, 21,1 км. Для юных участников доступна дистанция 1 км.

Расписание:

  • 9:00 — открытие стартово‑финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;
  • 11:00 — старт детского забега на 1 км;
  • 11:15 — старт забега на дистанции 21 км;
  • 11:30 — старт забега на дистанции 10 км;
  • 11:45 — старт забега на дистанции 5 км;
  • 13:00 — награждение победителей и призёров;
  • 14:00 — закрытие дистанции.

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