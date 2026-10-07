«Сормовский осенний пробег» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 октября
«Сормовский осенний пробег» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 октября. Место старта — Сормовский парк. В программе несколько дистанций на выбор.
Организаторы подготовили для участников старты на 5 км, 10 км и 20 км.
Расписание
- 7:30–09:30 — выдача стартовых номеров (проходит в шатре перед зданием администрации стадиона);
- 8:45 — торжественное открытие пробега и парад команд;
- 9:05 — разминка;
- 9:20 — старт на 5 км;
- 10:00 — старт эстафеты и 20 км;
- 10:10 — старт 10 км;
- 12:30 — закрытие.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Комментарии