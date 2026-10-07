«Сормовский осенний пробег» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 октября. Место старта — Сормовский парк. В программе несколько дистанций на выбор.

Организаторы подготовили для участников старты на 5 км, 10 км и 20 км.

Расписание

7:30–09:30 — выдача стартовых номеров (проходит в шатре перед зданием администрации стадиона);

8:45 — торжественное открытие пробега и парад команд;

9:05 — разминка;

9:20 — старт на 5 км;

10:00 — старт эстафеты и 20 км;

10:10 — старт 10 км;

12:30 — закрытие.

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