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«Сормовский осенний пробег» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 октября

«Сормовский осенний пробег» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 октября
«Сормовский осенний пробег»
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«Сормовский осенний пробег» пройдёт в Нижнем Новгороде 11 октября. Место старта — Сормовский парк. В программе несколько дистанций на выбор.

Организаторы подготовили для участников старты на 5 км, 10 км и 20 км.

Расписание

  • 7:30–09:30 — выдача стартовых номеров (проходит в шатре перед зданием администрации стадиона);
  • 8:45 — торжественное открытие пробега и парад команд;
  • 9:05 — разминка;
  • 9:20 — старт на 5 км;
  • 10:00 — старт эстафеты и 20 км;
  • 10:10 — старт 10 км;
  • 12:30 — закрытие.

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