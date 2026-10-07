Сомнолог рассказал, почему после восьми часов сна всё равно хочется спать

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что во время сна организм последовательно проходит разные фазы, включая глубокий сон и фазу быстрого сна. Они выполняют разные функции и необходимы для физического и психического восстановления. Если сон часто прерывается, его структура может нарушаться и человек не получает полноценного отдыха даже при формальных восьми часах. Причиной могут быть шум, свет, неудобная температура в спальне, неподходящий матрас или подушка, а также частые пробуждения.

«На качество сна влияет и то, что происходит вечером. Обильный или тяжёлый приём пищи непосредственно перед сном может вызывать дискомфорт и мешать засыпанию. Алкоголь иногда создаёт ощущение расслабления и помогает быстрее уснуть, однако он способен ухудшать структуру сна и увеличивать количество ночных пробуждений. Поэтому после такой ночи человек может проснуться с ощущением, что отдыхал недостаточно», — объясняет врач.

Если сон длительный, но дневная сонливость сохраняется регулярно, стоит учитывать и возможные проблемы со здоровьем. Среди них железодефицит и другие дефицитные состояния, нарушения функции щитовидной железы, а также расстройства сна. Одно из наиболее распространённых — обструктивное апноэ сна, при котором дыхание во время сна периодически прекращается или становится значительно менее эффективным. Человек может не помнить ночных пробуждений, но утром чувствовать себя невыспавшимся.

Заподозрить нарушение дыхания во сне помогают громкий храп, эпизоды остановки дыхания, утренние головные боли, сухость во рту и выраженная сонливость днём. Однако самостоятельно определить причину по одним симптомам невозможно. Иногда постоянная усталость связана не с количеством сна, а с режимом дня, стрессом, недостатком физической активности или другими состояниями.

Обратиться к врачу, в том числе сомнологу, стоит, если сильная сонливость сохраняется, несмотря на регулярный сон достаточной продолжительности, мешает работе или учёбе, человек регулярно засыпает днём или испытывает непреодолимую сонливость за рулём. Поводом для обследования также становятся громкий храп, остановки дыхания во сне и частые ночные пробуждения.

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