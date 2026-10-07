Врач объяснила, почему могут опухать лимфоузлы без простуды

Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату», что увеличение лимфатических узлов не всегда связано с простудой или другой очевидной инфекцией. Лимфоузлы являются частью иммунной системы: они фильтруют лимфу и помогают организму распознавать и уничтожать чужеродные частицы. Поэтому их увеличение может быть реакцией на воспаление или инфекцию, даже если других выраженных симптомов пока нет.

«Увеличенный лимфоузел сам по себе не является диагнозом. Он показывает, что иммунная система на что-то реагирует. Причиной могут быть инфекции, воспалительные и аутоиммунные заболевания, реакция на некоторые лекарства, а в отдельных случаях — опухолевые процессы», — объясняет эксперт.

Не всегда инфекция сопровождается насморком, кашлем или температурой. Лимфоузлы могут реагировать, например, на инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна — Барр, цитомегаловирусную инфекцию, токсоплазмоз, ВИЧ-инфекцию, а также некоторые бактериальные инфекции. Причём в зависимости от локализации узлов можно предположить, какая область организма вовлечена в процесс. Шейные узлы чаще реагируют на заболевания головы и шеи, подмышечные — на процессы в области руки, грудной клетки или молочной железы, паховые — на воспаление в нижних конечностях или тазовой области.

Характер самого лимфоузла также имеет значение. При инфекциях он нередко увеличивается и становится болезненным, а по мере выздоровления постепенно уменьшается. Более внимательного обследования требуют узлы, которые сохраняются длительное время, постепенно растут, становятся плотными, малоподвижными и при этом не вызывают боли. Особенно важно обратиться к врачу, если одновременно появляются необъяснимая потеря веса, длительная температура, выраженная слабость или ночная потливость. Такие признаки не означают наличие онкологического заболевания, но требуют исключить более серьёзные причины.

«При обнаружении увеличенного лимфоузла в первую очередь можно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Специалист оценит его размер, плотность, подвижность и расположение, расспросит о других симптомах и при необходимости назначит обследование», — отмечает врач.

Обычно диагностика начинается с общего анализа крови и других исследований по показаниям. В зависимости от ситуации врач может назначить биохимический анализ крови, тесты на определённые инфекции, ультразвуковое исследование лимфоузла или направить пациента к профильному специалисту. Самостоятельно принимать антибиотики или пытаться «разогревать» увеличенный лимфоузел не следует: так можно не только не помочь, но и затруднить диагностику.

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