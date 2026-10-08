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Диетолог объяснила, можно ли есть картофель при похудении

Диетолог объяснила, можно ли есть картофель при похудении
Можно ли картофель при похудении
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Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», что картофель при похудении исключать из рациона необязательно. Сам по себе он не является «врагом диеты»: важнее размер порции, способ приготовления и то, с чем его едят. Репутация картофеля как продукта, мешающего снижению веса, во многом связана с популярностью жареного картофеля, фри и других калорийных блюд с большим количеством масла и соусов.

«При этом способ приготовления действительно имеет значение. Варёный или запечённый картофель без большого количества масла остаётся относительно простым источником углеводов и хорошо насыщает. После приготовления и последующего охлаждения часть крахмала превращается в резистентный крахмал — он хуже переваривается в тонком кишечнике и поступает в толстый кишечник, где становится субстратом для кишечной микробиоты», — говорит врач.

Поэтому охлаждённый картофель может давать более умеренный подъём глюкозы, чем горячий, хотя эффект зависит от сорта, степени приготовления и конкретного блюда. Само по себе охлаждение не превращает картофель в «диетический продукт», но может быть полезной частью рациона.

Для снижения веса картофель лучше сочетать с продуктами, которые повышают сытость и делают блюдо более сбалансированным: овощами, рыбой, птицей, яйцами, бобовыми или другими источниками белка. Например, картофель с запечённой рыбой и большим овощным салатом будет существенно отличаться по калорийности от картофеля фри с жирным соусом. Оптимально выбирать варку, запекание или тушение и контролировать количество масла. При этом картофель не нужно бояться и тем более полностью исключать — при разумной порции он вполне может быть частью рациона человека, который снижает вес.

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