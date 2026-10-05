Корпоративный зачёт IRONSTAR в Сочи выиграла команда «Роснефти»

Команда «Роснефть Триатлон» заняла первое место в корпоративном зачёте соревнований серии IRONSTAR, которые прошли со 2 по 4 октября на территории «Сириуса». В стартах приняли участие более 3000 человек, в том числе свыше 70 представителей «Роснефти».

По итогам соревнований команда получила звание «Самая быстрая команда». В общем рейтинге ALL STARS за сезон-2026 «Роснефть Триатлон» заняла второе место среди 128 команд. В забеге MANSTAR на 5 км Александр Измайлов победил в категории «Элита», преодолев дистанцию за 13 минут 49 секунд.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

На дистанции IRONSTAR 1/8 – 500 м плавания, 20 км велогонки и 5,3 км бега – Екатерина Ильина стала первой среди женщин 30-34 лет. Анна Галлямова завоевала бронзу в категории 40-44 года.

На дистанции IRONSTAR 113, включавшей 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега, Егор Кукла и Кристина Игнатьева выиграли в возрастных категориях 25-29 лет. Альберт Нурутдинов занял второе место среди мужчин 45-49 лет.

В командной эстафете на этой же дистанции серебро завоевала «Роснефть-3». За команду выступили Никита Афанасьев, Александр Осипенко и Сергей Цветков.

Команда «Роснефть Триатлон» существует с 2015 года и объединяет спортсменов различных предприятий компании.

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