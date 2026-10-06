В Москве проходит выставка «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»

28 сентября в Москве, на территории олимпийского комплекса «Лужники», открылась фотовыставка «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой» — совместный проект «Чемпионата» и благотворительного фонда «Дополнительное время».

Экспозиция расположилась на Аллее Славы, рядом с чашей олимпийского огня и знаменитым олимпийским мишкой — символами спортивной истории страны. Именно здесь до декабря 2026 года посетители «Лужников» смогут познакомиться с историями выдающихся российских спортсменок и узнать, как складывается их жизнь после завершения профессиональной карьеры.

«Сила регионов» рассказывает о женщинах из разных городов России — олимпийских чемпионках, участницах Олимпийских игр, чемпионках мира и Европы, призёрах крупнейших международных соревнований. Завершив или продолжая спортивную карьеру, героини проекта создают собственный бизнес, открывают спортивные школы, развивают социальные и образовательные инициативы и вносят вклад в развитие своих регионов.

Среди героинь выставки — олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова, чемпионка WNBA и Европы по баскетболу Евгения Белякова, олимпийский призёр по лёгкой атлетике Олеся Красномовец, участница Олимпийских игр по плаванию Маргарита Нестерова, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анастасия Гребёнкина, а также другие выдающиеся спортсменки из разных регионов страны.

Каждая история представлена через серию художественных фотографий. Экспозиция показывает путь героинь от спортивных достижений и момента завершения карьеры к поиску себя в новой жизни — предпринимательству, общественной деятельности, наставничеству и новым профессиональным проектам.

Проект поднимает одну из ключевых тем работы фонда «Дополнительное время» — будущее профессиональных спортсменов после завершения карьеры. Спортивный путь заканчивается, но сформированные им качества — дисциплина, способность работать на результат, преодолевать трудности и начинать заново — могут становиться основой для достижений уже за пределами спортивной арены.

Москва стала одной из точек маршрута проекта «Сила регионов». Ранее экспозиция уже была представлена в Санкт-Петербурге, Белгороде и Екатеринбурге. Выставка «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой» будет представлена на Аллее Славы в «Лужниках» до декабря 2026 года. Посетить экспозицию может любой желающий, доступ свободный.

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