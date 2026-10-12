Уролог объяснил, почему на холоде чаще хочется в туалет

С наступлением холодов некоторые люди замечают, что чаще хочется в туалет, особенно во время прогулок. Это не обязательно означает, что человек «застудил мочевой пузырь», рассказал в беседе с Life.ru врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв.

Один из механизмов — холодовой диурез. Чтобы уменьшить потерю тепла, организм сужает сосуды кожи и перераспределяет кровь к внутренним органам. В ответ почки активнее выводят воду, мочевой пузырь наполняется быстрее. Такая реакция индивидуальна.

Врач подчеркнул, что важно различать увеличение количества мочи и частые позывы небольшими порциями. Во втором случае причина может быть в гиперактивности мочевого пузыря — желание возникает внезапно и плохо сдерживается. Списывать это на погоду не стоит.

Влияют и привычки: осенью люди чаще пьют чай и кофе, а кофеин усиливает позывы. Сам холод не возбудитель цистита — инфекцию вызывают бактерии. Если позывы сопровождаются жжением, резью или кровью в моче, нужен врач. При температуре, ознобе, боли в боку или пояснице помощь требуется срочно.

Чтобы снизить дискомфорт, стоит одеваться по погоде и следить за количеством кофеина. Резко ограничивать воду не нужно — концентрированная моча раздражает пузырь. Если после согревания всё проходит, это временная реакция. Если позывы сохраняются в тепле или будят ночью — стоит обратиться к урологу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.