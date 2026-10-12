Врач перечислила продукты, несовместимые с кофе

Даже любимый напиток может навредить, если пить его с неподходящей едой. Какие сочетания с кофе опасны, в беседе с NEWS.ru рассказала врач общей практики Елена Павлова.

Самое рискованное — смешивать кофе с алкоголем или энергетиками. Такая пара резко нагружает сердце, сосуды и печень. Плохо сочетается напиток и с цитрусовыми: двойная кислотность провоцирует изжогу и рефлюкс. Жареная еда вместе с кофе усиливает рост «плохого» холестерина.

Отдельно врач выделила красное мясо и продукты, богатые железом. Полифенолы кофе мешают усвоению железа, поэтому между ними нужен перерыв минимум в час.

Влияют на организм и закуски. Солёное с кофе сказывается на давлении, а сладкая выпечка на маргарине и шоколад с высоким содержанием какао добавляют кофеина и сахара. Кроме того, напиток несовместим с антидепрессантами, антибиотиками и препаратами для щитовидной железы.

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