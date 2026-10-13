Диетолог рассказал, нужно ли взрослому человеку пить молоко

Взрослому человеку не обязательно пить молоко каждый день, если он получает нужные питательные вещества из других продуктов. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-эндокринолог и диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

По её словам, молоко удобно тем, что одновременно содержит белок, кальций и ряд микронутриентов, но суперфудом оно не является. Кальций можно получать из йогурта и сыра, рыбы с мягкими костями, некоторых овощей, обогащённых напитков и тофу.

Ориентир по кальцию для взрослых — около 1000 мг в сутки в возрасте 19–50 лет и 1200 мг для женщин 51–70 лет и людей старше 70 лет. Три порции молочных продуктов в день помогают закрыть эту потребность.

Молоко также является хорошим источником йода. Его содержание в коровьем молоке колеблется от 20 до 300 мкг/л, в некоторых регионах — до 400–500 мкг/л. Стакан объёмом 200 мл даёт от 20 до 40 мкг йода — примерно 13–27% суточной нормы взрослого человека. В ряде европейских стран молочные продукты обеспечивают до 40–70% поступающего йода.

По словам врача, для здорового взрослого человека не существует физиологической необходимости пить именно коровье молоко, если необходимые питательные вещества поступают из других продуктов. Главный вопрос — не «Пьёте ли вы молоко?», а «Закрываете ли вы потребности в белке, кальции, витамине B12, йоде и других нутриентах?»

«Не нужно заставлять себя пить молоко ежедневно только потому, что оно считается «полезным продуктом». В доказательной диетологии гораздо важнее весь рацион в целом, его питательная ценность, разнообразие и соответствие индивидуальным потребностям», — заключает Наталия Шведова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.