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Терапевт назвала три способа снизить риск диабета

Терапевт назвала три способа снизить риск диабета
Три способа снизить риск диабета
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Все риски сахарного диабета делятся на две группы: те, на которые человек может повлиять, и те, которые от него не зависят. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Среди немодифицируемых факторов она выделила генетику. Даже один родитель с диабетом резко увеличивает вероятность заболевания, а если оба — риск становится достаточно высоким. Второй фактор — возраст: после 45 лет вероятность диабета растёт. В группе риска также женщины, перенёсшие гестационный диабет во время беременности.

Что касается факторов, зависящих от образа жизни, врач дала три совета. Первый — поддерживать нормальный вес. Объём талии не должен превышать 80 сантиметров у женщин и 100 у мужчин, поскольку это показатель висцерального жира. Индекс массы тела нежелательно поднимать выше 25.

Второй совет — вести подвижный образ жизни. Кардиологи рекомендуют 150 минут быстрой ходьбы в неделю, то есть по полчаса в день.

Третий — правильное питание с преобладанием натуральных продуктов и без профицита калорий: количество съеденного должно соответствовать расходу энергии.

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