Врач объяснила, какой орган стареет первым

Старение затрагивает все системы организма, но его скорость можно корректировать. Когда оно начинается и как его отсрочить, в беседе с URA.RU рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Первые изменения часто незаметны. У женщин после 40–45 лет начинается гормональная перестройка, у мужчин ближе к 45 годам падает тестостерон. Кожа и зрение могут ухудшаться уже после 35 лет. Границы условны: после 35 лет организм переходит в фазу поддержания, а к 45 замедляется обмен веществ. Исследования показали скачкообразные изменения белков крови примерно в 45 и 60 лет.

На клеточном уровне первой реагирует вилочковая железа — она уменьшается ещё после полового созревания, и выработка Т-лимфоцитов падает. Но внешне раньше всего заметны изменения кожи и сосудов, а хрусталик теряет эластичность.

Среди признаков старения врач назвала снижение переносимости нагрузок, ухудшение зрения, замедление реакций, потерю мышечной силы, рост давления и нарушение сна.

Генетика определяет лишь около 25% продолжительности жизни, остальное — образ жизни. Хронический стресс и нехватка сна ускоряют старение.

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