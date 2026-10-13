Врач объяснил, какие болезни могут скрываться за болью в спине

Боль в спине может быть сигналом онкологии или пневмонии. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, метастазы в позвоночник от других органов способны вызывать постоянное прогрессирующее недомогание, которое часто усиливается ночью или в покое. Иногда боль в спине оказывается симптомом пневмонии — тогда неприятные ощущения отдают в верхнюю часть спины между лопатками при каждом вдохе. При панкреатите возникает опоясывающий дискомфорт на уровне нижних рёбер.

Врач также отметил, что хроническую боль в спине может вызывать нервное напряжение, при этом сам позвоночник может быть полностью здоров.

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