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Диетолог назвала три способа избежать вечернего переедания

Диетолог назвала три способа избежать вечернего переедания
Три способа избежать вечернего переедания
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Отказ от жёстких ограничений в еде, своевременные приёмы пищи и качественный сон помогают избавиться от привычки переедать по вечерам. Об этом «Абзацу» рассказала диетолог Майра Рау.

По её словам, причинами могут быть и физиология, и психика. Важен сон: при хроническом недосыпе человек добирает энергию через еду, а отоспаться в выходные не всегда получается. Если завтрак и обед лёгкие или обед пропущен, к вечеру приходит сильный голод, с которым трудно справиться. Пока не наладятся регулярные сытные приёмы пищи, переедания сохранятся. В рацион стоит включать сложные углеводы, белки и фрукты — от 30 до 50% порции.

Если с едой и сном всё в порядке, причину стоит искать в психике. Чаще всего люди заедают скуку, усталость и стресс. В этом случае диетолог советует найти другие способы перезагрузиться. Но альтернативу еде нужно искать на сытый желудок — попытки отвлечься от еды при голоде к цели не приведут.

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