В Роскачестве назвали главное правило при выборе хурмы

Чтобы получить максимум пользы от хурмы, её рекомендуется есть с кожицей. Об этом NEWS.ru сообщили в Роскачестве.

Именно в кожуре сосредоточена большая часть клетчатки и полезных веществ. По содержанию бета-каротина хурма опережает перец, томаты и тыкву, а пищевых волокон в ней вдвое больше, чем в яблоках.

При выборе специалисты советуют смотреть на цвет: у зрелого плода он насыщенный и равномерный. Бледность или зеленоватые пятна говорят о незрелости, неравномерный окрас — о порче. Кожица должна быть без повреждений, кроме тонких тёмных полосок, допустимых для некоторых сортов. Слишком твёрдая хурма обычно недозрелая, а слишком мягкая — переспевшая. У спелого плода листочки сухие, а под ними — коричневый оттенок.

С осторожностью хурму стоит есть при повышенном уровне сахара, диабете и заболеваниях поджелудочной железы — в ней около 25% сахарозы. Избавиться от вяжущего вкуса помогает тёплая вода или краткое погружение в кипяток, но долго держать плод в воде нельзя — вымываются витамины. Альтернатива — заморозка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.