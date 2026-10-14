Терапевт рассказала, почему может постоянно кружиться голова

Головокружение — не отдельная болезнь, а сигнал о сбое в системе равновесия. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.

Мозг получает информацию о положении тела от трёх систем: внутреннего уха, глаз и рецепторов в мышцах и суставах. Обрабатывает эти данные мозжечок. Если один из «датчиков» даёт сбой, возникает конфликт и появляется головокружение.

Самая частая причина — доброкачественное позиционное головокружение. Внутри уха есть крошечные кристаллы, и, если они смещаются в неправильный канал, при повороте головы или наклоне возникает резкое вращение. Это не опасно для здоровья.

Причиной головокружений также могут быть и сосуды, и сердце. При резком подъёме возможна ортостатическая гипотензия, когда давление падает и кровь не успевает подняться к мозгу. Частая причина такого состояния — анемия, при которой тканям не хватает кислорода. Атеросклероз и нарушения ритма сердца тоже снижают кровоток.

При панических атаках человек дышит часто и поверхностно: уровень углекислого газа падает, сосуды сужаются, возникает чувство дурноты. Мигрень тоже может проявляться головокружением.

«Если головокружение сопровождается двоением в глазах, невнятной речью, онемением руки или ноги, сильной головной болью — это тревожный признак возможного инсульта, нужно сразу обратиться к врачу. В остальных случаях не стоит заниматься самолечением», — заключает Ирина Налимова.

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