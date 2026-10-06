Марафон «Нижний Новгород» прошёл 3 и 4 октября

3 и 4 октября в шестой раз прошёл «Марафон Нижний Новгород». За два дня спортивный праздник объединил бегунов, болельщиков, друзей и семьи. Организатором мероприятия выступила «Лига Героев» при поддержке министерства спорта Российской Федерации, министерства спорта Нижегородской области, департамента по физической культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода и Общероссийской общественной организации ВФЛА.

3 октября соревновательная часть началась с вечерних дистанций 1 и 3 км. На первую из них вышли дети от 6 до 13 лет, а маршрут протяжённостью 3 км преодолели спортсмены от 14 лет.

На 1 км сильнейшими стали:

6-9 лет: Роман Борисов (03.52) и Анна Юдашова (03.55); 10-13 лет: Роман Артемьев (03.08) и Софья Захарова (03.35).

Результаты победителей на дистанции 3 км:

14-17 лет: Антон Глухов (10.32) и Екатерина Воронина (12.03);

В категории от 18 и старше первое место занял Константин Плохотников (09.02) – российский легкоатлет на средние дистанции, чемпион России, игр БРИКС и Спартакиады и Мария Журавлёва (10.23).

4 октября состоялись основные старты — на 5, 10 и 42,2 км.

На официальном открытии участников поприветствовал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, который после церемонии сам вышел на старт и преодолел дистанцию 5 км вместе с другими бегунами. Маршрут начинался у «Совкомбанк Арены» и проходил вдоль Волжской набережной. После разворота на улице Бетанкура он продолжался по Самаркандской улице, а финиш располагался непосредственно на футбольном поле стадиона.

Итоги забега на 5 км

Мужчины

Руслан Хафизов — 15.39. Алексей Свиридов — 15.43. Матвей Чириков — 15.50.

Женщины

1. Екатерина Степанова — 19.32. Наталия Смердова — 20.42. Надежда Морозова — 21.03.

На дистанциях 10 и 42,2 км трасса продолжалась по городским улицам и набережным. По пути спортсмены пробегали мимо «Волга-Арены», двигались по Советской улице, откуда открывались виды на Гребневский канал и Оку, а затем выходили к одной из ключевых особенностей маршрута — Канавинскому мосту. С трассы также были видны Александро-Невский собор и другие знаковые объекты города.

Итоги забега на 10 км

Мужчины

Григорий Мартынов — 32.02. Олег Шарманкин — 33.37. Дмитрий Николаев — 34.05.

Женщины

Мария Журавлёва —35.48. Татьяна Ергунова — 37.13. Ульяна Топоркова — 38.39.

Итоги забега на 42,2 км

Мужчины

Владислав Лукша — 2:28.18. Данил Наговицын — 2:28.46. Владислав Судариков — 2:31.58.

Женщины

Оксана Столярова — 2:45.34. Мария Леднева — 2:58.18. Ольга Гусенкова — 2:59.38.

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