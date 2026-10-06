Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» пройдут в Москве 10 и 11 октября

10 и 11 октября в парке «Нижний Царицынский пруд» на территории музея-заповедника «Царицыно» пройдут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» от команды Бегового сообщества. Участники смогут пробежать 2 км в компании любимого питомца, попробовать свои силы в классическом кроссе на дистанциях от 2 до 8 км или разделить эмоции с друзьями и пробежать эстафету. Мероприятия пройдут при поддержке правительства города Москвы и Департамента спорта города Москвы.

10 октября состоится кросс «Быстрый пёс» — один из самых массовых забегов с собаками в Москве. Участники вместе со своими питомцами преодолеют дистанцию 2 км по грунтовой трассе в один круг. Формат кросса подразумевает раздельные старты. Участники будут стартовать по несколько пар с интервалами между группами. Победителей и призёров определят по личному времени и наградят кубками и призами. Все финишёры по традиции получат памятную медальку с символикой забега.

В воскресенье, 11 октября, состоится кросс «Лисья гора». Маршрут проложен по кольцевой трассе длиной 2 км. Участники смогут преодолеть от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории, а также пробежать смешанную эстафету 4×1 км в команде единомышленников. Кросс «Лисья гора» считается одним из самых интересных и непредсказуемых стартов: природная трасса и погода часто вносят свои коррективы и определяют, каким получится забег в этот раз.

Все финишёры получат памятные значки, а победители и призёры кросса — денежные вознаграждения, кубки и подарки. Отдельно будут награждены сильнейшие команды в эстафете.

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