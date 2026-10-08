«Знаменский забег» пройдёт в Санкт-Петербурге 17 октября

«Знаменский забег» состоится в Санкт-Петербурге 17 октября. Локация — Петергоф, усадьба «Знаменка». К участию приглашаются все желающие.

Спортсмены смогут попробовать себя в стартах на 1 км, 5 км, 10 км и 15 км.

Расписание:

7:30-8:50 — время выдачи номеров ранее зарегистрированным участникам на 10,5 км и 15 км;

9:50-10:50 — время выдачи номеров ранее зарегистрированным участникам на 5 км;

10:50-11:40 — время выдачи номеров ранее зарегистрированным участникам на 1,2 км;

9:00 — старт забега на 10,5 км и 15 км;

11:00 — старт забега на 5 км;

11:50 — старт забегов на 1,2 км.

12:00-12:30 — награждение победителей и призёров. Окончание мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.