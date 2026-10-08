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Диетолог рассказала, действительно ли макароны мешают похудению

Диетолог рассказала, действительно ли макароны мешают похудению
Мешают ли макароны похудению
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Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату» что макароны сами по себе не мешают снижению веса: значение имеют их состав, размер порции и то, с чем они приготовлены. Макароны из твёрдых сортов пшеницы обычно содержат больше белка и имеют более плотную структуру, чем изделия из мягких сортов, а при варке сохраняют форму. При контроле веса разумнее выбирать цельнозерновые или качественные макароны из твёрдых сортов и сочетать их с овощами и источником белка.

«Важен и способ приготовления. Макароны al dente, то есть слегка недоваренные, перевариваются медленнее, чем сильно разваренные. При длительной варке крахмал сильнее желатинизируется и становится доступнее для пищеварительных ферментов, поэтому после хорошо разваренной пасты уровень глюкозы в крови может повышаться быстрее. При этом разница не означает, что al dente превращает макароны в низкокалорийный продукт: для контроля веса гораздо важнее общая калорийность рациона и размер порции», — говорит врач.

Чаще проблема заключается не в самих макаронах, а в добавках. Большое количество сливочного масла, жирных сливочных соусов, бекона, жирных сыров и майонезных заправок существенно увеличивает калорийность блюда. Более подходящий вариант — томатный соус без большого количества сахара, овощи, грибы, зелень, немного оливкового масла, рыба, морепродукты, курица, индейка или бобовые. Такой состав одновременно добавляет белок и клетчатку, которые помогают дольше сохранять сытость.

При снижении веса ориентироваться лучше не на запрет макарон, а на размер порции. В качестве практического ориентира для основного блюда можно взять около 150–200 г готовых макарон, но точная порция зависит от общей калорийности рациона, физической активности и индивидуальных потребностей. Хорошая схема тарелки — примерно половина овощей, четверть источника белка и четверть макарон или другого крахмалистого гарнира.

Таким образом, исключать макароны из рациона только из-за желания похудеть необязательно. Гораздо важнее выбирать подходящий продукт, не переваривать его, контролировать порцию и не превращать пасту в блюдо с большим количеством жирного соуса, сыра и масла.

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