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Врач объяснила, откуда берётся зависимость от капель и спреев для носа

Врач объяснила, откуда берётся зависимость от капель и спреев для носа
Откуда берётся зависимость к каплям для носа
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Отоларинголог Мария Мещерякова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что зависимость развивается при длительном использовании сосудосуживающих капель и спреев, обычно более 7-10 дней. Она возникает не потому, что человеку буквально «нужен препарат», как при использовании психоактивных веществ.

«Дело в том, что сосудосуживающие средства (ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин и другие) воздействуют на тонус сосудов слизистой оболочки носа и вмешиваются в её работу, фактически меняя физиологию. Когда мы закапываем спрей или капли с сосудосуживающим компонентом, он воздействует на альфа-адренорецепторы в слизистой оболочке нижних носовых раковин. Они вызывают сужение сосудов, раковины уменьшаются в размере, и дышать становится легче», — говорит врач.

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Как побороть зависимость от сосудосуживающих капель и спреев для носа? Отвечают врачи

Но если использовать капли дольше пяти-семи дней, развивается тахифилаксия: рецепторы становятся менее восприимчивы к препарату. Чтобы добиться прежнего эффекта, приходится капать чаще, увеличивать дозу. Далее возникает так называемый синдром рикошета: после окончания действия капель сосуды расширяются ещё сильнее, чем были до использования, отёк увеличивается. Человек снова тянется за пузырьком и так по кругу.

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