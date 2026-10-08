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«Юрманка трейл» пройдёт в Новосибирской области 17 и 18 октября

«Юрманка трейл» пройдёт в Новосибирской области 17 и 18 октября
«Юрманка трейл»
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«Юрманка трейл» пройдёт в Новосибирской области 17 и 18 октября. Локация — Горнолыжный комплекс «Юрманка», 1/4 д. Верх-Ики, Маслянинский район. Организаторы подготовили старты для опытных спортсменов.

Участники смогут попробовать себя в трейлах на 15 км, 35 км, 70 км и 110 км.

Расписание

17 октября, суббота

  • 1:00 — старт 110 км;
  • 10:00–11:30 — дополнительная выдача номеров на 15 км;
  • 12:00 — старт 15 км;
  • 16:00 — награждение абсолютного зачёта 110 и 15 км;
  • 17:00–19:00 — выдача номеров участникам 70 и 35 км. Во время выдачи можно сдать заброску 70 км;
  • 19:00 — брифинг участников 70 и 35 км. После брифинга — проверка обязательного снаряжения;
  • 20:00 — награждение по возрастным группам 110 км.

18 октября, воскресенье

  • 4:00 — старт 70 км;
  • 7:00–8:30 — дополнительная выдача номеров на 35 км;
  • С 7:00 — проверка обязательного снаряжения 35 км;
  • 9:00 — старт 36 км;
  • 13:00 — награждение абсолютного зачёта 70 и 35 км;
  • 19:00 — награждение по возрастным группам 70 и 35 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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