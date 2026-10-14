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Диетолог объяснила, когда бананы нужно исключить из рациона

Диетолог объяснила, когда бананы нужно исключить из рациона
Когда бананы нужно исключить из рациона
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Бананы в спортивном питании подходят не всегда — всё зависит от периода подготовки и вида спорта. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По её словам, в некоторых ситуациях бананы исключают. На сушке, в предсоревновательный период и перед взвешиванием в видах спорта, где важен вес и форма — борьбе, дзюдо и тяжёлой атлетике, — их обычно не используют. В это время спортсмены суммарно снижают количество углеводов в рационе, особенно перед стартом. Но это касается конкретных периодов спортивной деятельности.

Часто бананы включают в рацион при аэробной работе — беге, лыжных гонках, триатлоне — и в период объёмных тренировок. При силовых тренировках банан едят до занятия как источник углеводов.

В среднем в банане содержится 20–30 граммов углеводов и много калия. Спортсмены часто принимают электролиты во время тренировки, и банан хорошо с ними сочетается: он обеспечивает организм калием, помогает работе ЖКТ и почек.

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