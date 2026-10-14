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Эксперты объяснили, почему постоянно мёрзнут ноги

Эксперты объяснили, почему постоянно мёрзнут ноги
Эксперты объяснили, почему постоянно мёрзнут ноги
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Постоянно холодные ноги не всегда следствие мороза. Причины могут быть связаны со здоровьем, образом жизни и обувью, пишет URA.RU.

Среди основных причин — мало движения, тесные носки, стресс и курение: всё это ухудшает кровообращение. Холодные стопы бывают при анемии, особенно железодефицитной, при заболеваниях артерий ног, а также на фоне приёма некоторых лекарств.

Врачи предупреждают, что, если ноги мёрзнут даже в тепле, особенно при боли, онемении, покалывании или когда одна стопа холоднее другой, нужно обратиться к специалисту.

При выборе зимней обуви важен запас по объёму и подошва, которая изолирует от холода. Для слякоти подойдут мембрана или водостойкая кожа. Если обувь подходит, но ноги мёрзнут, помогают согревающие стельки или грелки.

Если ноги мёрзнут постоянно и в тепле, лучше обсудить это с врачом.

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