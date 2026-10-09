«Максима кросс классик» пройдёт в Московской области 18 октября
«Максима кросс классик» пройдёт в Московской области 18 октября. Локация — Дмитровский район, деревня Горки Сухаревские.
Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. В программе: детский забег, старты на 3 км, 7,5 км, 15 км, а также эстафета 2 х 7,5 км. Участников ждёт трасса шириной 6–8 метров, которая позволит свободно обгонять и выбирать траекторию. Под ногами будут чередоваться ровный газон, грунтовые дорожки и кварцевый песок.
Расписание
- 10:00 — начало выдачи стартовых комплектов;
- 11:00 — старт детского кросса на 500 м (6-13 лет);
- 11:30 — старт кросса на дистанцию 3 км (14+);
- 12:00 — старт мужского кросса на 7,5 км (18+);
- 12:30 — старт женского кросса на 7,5 км (18+);
- 12:59 — окончание выдачи стартовых комплектов;
- 13:00 — старт мужского кросса на дистанцию 15 км;
- 13:00 — старт мужской эстафеты 2 × 7,5 км;
- 14:00 — старт женского кросса на дистанцию 15 км;
- 14:00 — старт женской и смешанной эстафет 2 × 7,5 км.
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