«Максима кросс классик» пройдёт в Московской области 18 октября. Локация — Дмитровский район, деревня Горки Сухаревские.

Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. В программе: детский забег, старты на 3 км, 7,5 км, 15 км, а также эстафета 2 х 7,5 км. Участников ждёт трасса шириной 6–8 метров, которая позволит свободно обгонять и выбирать траекторию. Под ногами будут чередоваться ровный газон, грунтовые дорожки и кварцевый песок.

Расписание

10:00 — начало выдачи стартовых комплектов;

11:00 — старт детского кросса на 500 м (6-13 лет);

11:30 — старт кросса на дистанцию 3 км (14+);

12:00 — старт мужского кросса на 7,5 км (18+);

12:30 — старт женского кросса на 7,5 км (18+);

12:59 — окончание выдачи стартовых комплектов;

13:00 — старт мужского кросса на дистанцию 15 км;

13:00 — старт мужской эстафеты 2 × 7,5 км;

14:00 — старт женского кросса на дистанцию 15 км;

14:00 — старт женской и смешанной эстафет 2 × 7,5 км.

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