Отоларинголог рассказал, почему закладывает уши без простуды

Отоларинголог АО «Медицина» Игорь Маневич рассказал «Чемпионату», что ощущение заложенности уха не всегда связано с простудой или скоплением серы. Иногда причина кроется в нарушении работы слуховой трубы — канала, который соединяет среднее ухо с носоглоткой и помогает выравнивать давление по обе стороны барабанной перепонки. При перепадах атмосферного давления, например, во время полёта или ныряния, она должна открываться и обеспечивать нормальную вентиляцию среднего уха. Если этого не происходит, появляется ощущение заложенности, давления и приглушённого слуха.

На работу слуховой трубы могут влиять аллергический ринит и отёк слизистой носа. При выраженной заложенности носа её просвет может сужаться, из-за чего нарушается выравнивание давления. Искривление носовой перегородки само по себе не всегда вызывает заложенность уха, но при значительном нарушении носового дыхания может способствовать проблемам с вентиляцией среднего уха.

«Ещё одна распространённая причина — серная пробка. Она механически перекрывает слуховой проход и создаёт ощущение, будто ухо «закрылось». Кроме того, похожие ощущения иногда возникают при проблемах с височно-нижнечелюстным суставом — его перенапряжение может сопровождаться давлением или шумом в ухе, особенно при жевании и движении челюсти. Заболевания шейного отдела позвоночника тоже могут сопровождаться шумом или субъективным ощущением дискомфорта в области уха, однако связывать любую заложенность с остеохондрозом без обследования не стоит», — объясняет эксперт.

Специалист отдельно предупреждает о попытках самостоятельно «пробить» ухо. Острые предметы и ватные палочки способны травмировать кожу слухового прохода, протолкнуть серу глубже и даже повредить барабанную перепонку. Опасным может быть и слишком сильное продувание — при неправильной технике оно способно травмировать структуры среднего уха. Если подозревается пробка, безопаснее обратиться к отоларингологу.

Особого внимания требует внезапное снижение слуха, особенно если оно возникло на одно ухо и сопровождается шумом или ощущением давления. В некоторых случаях такие симптомы могут быть связаны с поражением внутреннего уха или слухового нерва и требуют срочной оценки ЛОР-врачом. Не стоит ждать, что состояние обязательно восстановится самостоятельно.

Если заложенность сохраняется, повторяется без очевидной причины, сопровождается болью, шумом, головокружением, выделениями из уха или заметным снижением слуха, необходим осмотр оториноларинголога. Врач сможет определить, связана ли проблема с серой, слуховой трубой, наружным или средним ухом либо требует дополнительного обследования.

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