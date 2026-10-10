Терапевт рассказала, почему может пересыхать во рту ночью

Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала в беседе с «Чемпионатом», что сухость во рту после пробуждения — довольно распространённая жалоба. Ночью выработка слюны естественным образом снижается, поэтому даже у здорового человека утром может появляться ощущение сухости. Но если оно возникает регулярно и сопровождается жаждой, неприятным запахом изо рта, вязкой слюной или необходимостью постоянно пить воду, стоит разобраться в причине.

Одна из самых частых причин — дыхание через рот во сне. Такое бывает при заложенности носа, аллергии, хроническом рините, а также при храпе и некоторых нарушениях дыхания во сне. Усиливать сухость могут недостаточное употребление жидкости в течение дня, алкоголь и большое количество кофеина. При этом связывать любую ночную сухость с «скрытым обезвоживанием» неправильно: подобного самостоятельного диагноза не существует.

«Сухость также может быть побочным эффектом лекарств. На слюноотделение способны влиять некоторые антигистаминные препараты, антидепрессанты, мочегонные и отдельные препараты от повышенного давления, обезболивающие и другие средства. Риск выше, если человек принимает несколько лекарств одновременно. Самостоятельно отменять назначенные препараты из-за сухости не следует — лучше обсудить возможную замену или изменение схемы с врачом», — объясняет врач.

Причиной постоянной ксеростомии иногда становятся заболевания. Среди них — сахарный диабет, синдром Шегрена и некоторые другие состояния, влияющие на работу слюнных желёз. На синдром Шегрена, например, могут указывать одновременно выраженная сухость во рту и глазах, а также боли в суставах.

Постоянная нехватка слюны опасна не только дискомфортом. Слюна помогает очищать полость рта, поддерживать нормальную кислотность и защищать зубы и слизистые. При её недостатке повышается риск кариеса, чувствительности зубов, воспаления дёсен и инфекций слизистой, могут возникать проблемы с жеванием и глотанием.

Если сухость появляется время от времени, можно попробовать чаще пить воду небольшими порциями в течение дня, не злоупотреблять алкоголем и кофеином, поддерживать носовое дыхание и использовать жевательную резинку без сахара для стимуляции слюноотделения. Важно также тщательно ухаживать за зубами.

Обязательного анализа крови только из-за сухости во рту не требуется. Но если симптом сохраняется неделями, усиливается или сочетается с частым мочеиспусканием, сильной жаждой, необъяснимым снижением веса, выраженной усталостью, сухостью глаз или другими жалобами, стоит обратиться к терапевту. В зависимости от симптомов врач может назначить анализ глюкозы крови и другие исследования, а при подозрении на аутоиммунное заболевание — дополнительное обследование. При постоянной сухости полезна и консультация стоматолога, поскольку важно вовремя предотвратить повреждение зубов и дёсен.

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