Диетолог объяснила, полезно ли есть суп каждый день

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», что суп может быть полезной частью рациона, но обязательной ежедневной пищей для здорового человека он не является. Доказательная медицина не подтверждает, что без первого блюда ухудшается работа желудка или обязательно развивается гастрит. Гораздо важнее общий рацион: достаточное количество овощей, белка, цельнозерновых продуктов и жидкости.

«Польза супа во многом зависит от его состава. Овощные супы, лёгкие рыбные или нежирные мясные бульоны позволяют получить жидкость, овощи, клетчатку и другие питательные вещества в одном блюде. Суп также может помогать контролировать калорийность рациона: за счёт большого объёма и воды он способен хорошо насыщать при относительно небольшой энергетической ценности. Однако утверждать, что жидкая пища сама по себе «облегчает работу ферментов» или обязательно улучшает пищеварение, оснований нет», — говорит врач.

А вот с жирными наваристыми бульонами стоит быть осторожнее. Большое количество жира и соли повышает калорийность блюда и может быть нежелательно при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек и ЖКТ. При подагре также стоит учитывать содержание пуринов в некоторых мясных продуктах. При этом нет необходимости автоматически сливать первый бульон всем здоровым людям — способ приготовления зависит от конкретного блюда и индивидуальных рекомендаций врача.

Суп может не подходить в некоторых ситуациях, например при индивидуальной непереносимости отдельных ингредиентов, обострении некоторых заболеваний ЖКТ или необходимости соблюдать определённые лечебные ограничения. Поэтому при хронических заболеваниях состав первого блюда лучше подбирать индивидуально.

Чтобы сделать суп сбалансированным, основу можно составить из овощей, добавить источник белка — рыбу, птицу, нежирное мясо, бобовые — и при необходимости небольшое количество крупы или картофеля. Количество соли и масла лучше контролировать, а овощи не переваривать. Крем-супы также могут быть полезными, если в них нет большого количества сливок, масла и сыра.

Таким образом, суп не является обязательным условием здорового питания, но это удобный способ разнообразить рацион и увеличить потребление овощей и жидкости. Есть его можно хоть каждый день, если блюдо соответствует индивидуальным потребностям и вписывается в сбалансированный рацион.

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