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Триатлонистка Диана Трубкович дала совет начинающим тренерам

Триатлонистка Диана Трубкович дала совет начинающим тренерам
Диана Трубкович
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Триатлонистка Диана Трубкович в интервью «Чемпионату» дала совет начинающим тренерам. В 2023 году спортсменка создала собственную команду по циклическим видам спорта Di3. Благодаря этому Трубкович смогла посмотреть на тренерство с позиции наставника.

«Некоторые идут в тренерство, потому что это единственное, что они умеют. Очень жаль, что большинство бывших спортсменов ничего, кроме спорта, в жизни не видели. Но это не говорит о том, что они могут стать хорошими тренерами. Если не развивать свои компетенции, ничего не выйдет. Нужно знать множество тонкостей: анатомию, биологию, химию, психологию и маркетинг. Когда человек разберётся в этом, он сможет подготовить атлета любого уровня по любому виду спорта», — говорит спортсменка.

Трубкович уверена, что главное — понять для чего идёшь в тренерство и открываешь бизнес в этом направлении. Идти в профессию только из-за денег — недолгосрочный вариант. Только то, что вырастает из любви, имеет перспективу и будет стабильно расти.

Полную версию интервью с Дианой Трубкович читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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