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Триатлонистка Диана Трубкович назвала главную сложность в работе тренером

Триатлонистка Диана Трубкович назвала главную сложность в работе тренером
Диана Трубкович
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Триатлонистка Диана Трубкович в интервью «Чемпионату» назвала главную сложность в работе тренером. В 2023 году спортсменка создала собственную команду по циклическим видам спорта Di3.

С каждым спортсменом она работает индивидуально. Регулярно в её команде тренируется около 35 человек, число может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от ситуации. Но необязательно ежедневное взаимодействие с каждым из них.

«Может показаться, что это работа мечты — составление онлайн-планов для атлетов. На самом деле, это нелёгкий и небыстрый процесс, если его делать действительно качественно. Я учитываю все факторы из жизни подопечного: бэкграунд, ограничения, цели, график и так далее», — признаётся Трубкович.

Спортсменка подчёркивает, что нужно интегрировать тренировочный процесс в жизнь так, чтобы спорт приносил только пользу и удовольствие.

Полную версию интервью с Дианой Трубкович читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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