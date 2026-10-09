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Триатлонистка Трубкович рассказала, как решила создать команду по циклическим видам спорта

Триатлонистка Трубкович рассказала, как решила создать команду по циклическим видам спорта
Диана Трубкович
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Триатлонистка Диана Трубкович в интервью «Чемпионату» рассказала, как решила создать команду по циклическим видам спорта Di3. Спортсменка пришла к этому в 2023 году.

«Сначала был просто чат, куда я добавила всех своих ребят. И даже этот шаг было сделать страшно. Оттягивала максимально, долго даже не могла придумать, как назвать свою команду. Мои спортсмены меня подталкивали, именно они внушили мне уверенность, что всё получится. Без людей, участников команды, этого ничего не было бы. Мне нужно было лишь запустить процесс: я открыла ИП, оформила всё официально», — говорит Трубкович.

Спортсменка отметила, что именно в этот момент осознала, что работает по профессии. Её специализация — это управление малым и средним бизнесом.

Полную версию интервью с Дианой Трубкович читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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