Уролог объяснил, почему может учащаться мочеиспускание

Частое мочеиспускание — один из самых частых поводов для обращения к врачу. Об этом рассказал в беседе с «Чемпионатом» Александр Трутанов, врач-уролог медицинского центра «Юниклиник».

По мнению эксперта, в такой ситуации важно понять, в чём причина симптома: в количестве мочи или в раздражении мочевого пузыря. Если человек пьёт много и выделяет много, это одна история. Если же позывы частые, а мочи мало — совсем другая.

Как пояснил Трутанов, учащение мочеиспускания могут вызывать цистит, уретрит, простатит, камни, опухоли, гиперактивный мочевой пузырь, беременность, сахарный и несахарный диабет, стресс, кофеин, алкоголь, а также некоторые лекарства. У мужчин, по словам уролога, часто виновата простата: она увеличивается и раздражает мочевой пузырь. У женщин, отметил специалист, чаще встречаются инфекции и играет роль анатомия тазового дна.

Эксперт подчеркнул, что насторожить должны боль, жжение, кровь, температура, тянущая боль в пояснице, сильная жажда и похудение. В таких случаях, по мнению врача, необходимо сдать анализы и пройти УЗИ.

Если же человек просто замечает, что «часто бегает», но боли нет, уролог всё равно советует начать с дневника мочеиспускания и консультации специалиста. Трутанов напомнил, что частое мочеиспускание — это не диагноз, а симптом, и у него всегда есть причина.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.