Уролог рассказал, почему нельзя долго терпеть позывы в туалет

Многие считают, что можно потерпеть — и «ничего страшного» не случится, однако регулярное подавление позыва — это нагрузка на мочевой пузырь. Об этом рассказал в беседе с «Чемпионатом» Александр Трутанов, врач-уролог медицинского центра «Юниклиник».

По мнению эксперта, при постоянном терпении мочевой пузырь растягивается, а мышца-детрузор теряет тонус. Со временем это может привести к атонии, когда пузырь опорожняется не полностью, а остаточная моча становится благоприятной средой для инфекций и камней.

У мужчин с увеличенной простатой, как отметил уролог, терпение может закончиться острой задержкой мочи, когда самостоятельное мочеиспускание становится невозможным. Это неотложное состояние, при котором нужна помощь врача.

У женщин, по словам специалиста, хроническое терпение ослабляет тазовое дно и может усилить недержание. Кроме того, по мнению эксперта, высокое давление в мочевом пузыре иногда приводит к обратному забросу мочи в почки и их повреждению.

Трутанов подчеркнул, что в норме мочиться примерно четыре восемь раз в сутки, без мучительных позывов. Если человек постоянно терпит из-за работы, дороги или неудобств, это, по словам врача, не безобидная привычка, а риск.

Эксперт посоветовал пить достаточно, но не залпом, и не откладывать визит к урологу, если позывы стали частыми, болезненными или появилась кровь.

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