Врач объяснила, как отличить отёки из-за жары от симптомов заболевания

В жару отёки — частая история, нередко это просто реакция организма на высокую температуру. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-терапевт медицинского центра «Юниклиник» Динара Сахарова.

По словам специалиста, в первую очередь отёчность появляется из-за расширения сосудов: чтобы не перегреться, организм расширяет периферические вены в ногах. Из-за этого кровоток замедляется, давление в венах растёт, плазма легче просачивается в окружающие ткани. Свою роль играет и гравитация, ведь ноги расположены ниже сердца, а венозной системе в жару труднее преодолевать сопротивление. Поэтому припухлости чаще заметны к вечеру, после долгого дня на ногах.

Кроме того, в жару лимфатическая система может не справляться с выведением избытка жидкости из тканей. Важным фактором становится и обезвоживание: при интенсивном потоотделении и недостатке питья организм начинает «запасать» жидкость. По мнению терапевта, если же пить слишком много, особенно сладких газировок, почки просто не успевают выводить лишнюю воду.

Как отмечает эксперт, физиологические отёки в жару всегда симметричные и безболезненные, кожа при этом не изменена. Они появляются к вечеру после активного дня, долгого стояния или сидения, а после отдыха с приподнятыми ногами или ночного сна заметно уменьшаются или полностью проходят.

Однако врач предупреждает, что иногда за отёчностью скрываются заболевания, и важно не пропустить тревожные сигналы. Внезапный отёк только на одной ноге может свидетельствовать о тромбозе глубоких вен, а если кожа покраснела и стала горячей — о начале инфекционного процесса или воспаления. Сильная боль в сочетании с отёком также может указывать на тромбоз, травму, растяжение или перелом.

По словам специалиста, одышка и боль в груди на фоне отёков часто являются признаками заболеваний сердца. Если отёчность держится более двух-трёх дней, не проходит после сна и имеет тенденцию к увеличению, это может указывать на патологии сердечно-сосудистой или лимфатической систем, вен нижних конечностей и почек. Отёки с судорогами встречаются при неврологических нарушениях, болезнях вен и дисбалансе калия и натрия.

Врач подчёркивает, что при любом тревожном сигнале необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Такие симптомы могут указывать на угрожающие жизни состояния, требующие лечения в стационаре под постоянным контролем медиков.

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