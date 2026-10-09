Карьерный консультант рассказала, возможно ли совмещать работу и учёбу

Карьерный консультант рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что совмещать учёбу и работу вполне реально — особенно если вы чётко понимаете, для чего вам такая двойная нагрузка. Это как два работодателя одновременно. Один вам платит зарплату за текущие задачи, пока второй учит вас новому функционалу. Большинство людей не до конца понимают эти моменты и иногда оказываются в ситуации, когда отступать уже некуда. Главная ошибка — не задать себе вопрос «как я буду это совмещать?» до того, как всё началось.

«Здесь важно учитывать три вещи: график, нагрузку и запас прочности. Гибкий график на работе и возможность договориться о переносе занятий или сессии — половина успеха. Вторая половина — реалистичная оценка своих сил: сколько часов в неделю вы реально можете работать без ущерба для учёбы и сна», — говорит эксперт.

Не менее важно отношение работодателя к учёбе. Лучше сказать ему об этом сразу — и насторожиться, если компания против вашего обучения.

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