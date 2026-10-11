Врач объяснила, почему постоянно хочется сладкого

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что сильная тяга к сладкому не всегда означает, что организму «не хватает сахара». Чаще это результат сочетания режима питания, колебаний уровня глюкозы, недосыпа, стресса и привычки быстро восполнять энергию с помощью сладких продуктов.

«Если между приёмами пищи проходят большие промежутки, рацион содержит мало белка, клетчатки и сложных углеводов или человек резко ограничивает калории, чувство голода усиливается, а быстрые углеводы становятся самым привлекательным источником энергии. При этом выраженная тяга к сладкому сама по себе не является надёжным признаком какого-либо конкретного дефицита витаминов или минералов. Если она сопровождается постоянной жаждой, частым мочеиспусканием, выраженной слабостью или другими необычными симптомами, стоит обсудить это с врачом», — говорит эксперт.

При стрессе и недостатке сна желание съесть что-нибудь сладкое действительно может усиливаться. Организм стремится получить быстро доступную энергию, а сладкая пища одновременно активирует систему вознаграждения мозга. Поэтому после тяжёлого рабочего дня или бессонной ночи отказаться от конфет и выпечки бывает значительно сложнее. Важны не только состав рациона, но и регулярный сон, восстановление и управление стрессом.

Инсулинорезистентность означает снижение чувствительности тканей к инсулину и может сопровождаться нарушениями углеводного обмена, но неконтролируемая тяга к сладкому сама по себе не является диагностическим признаком этого состояния. Если вместе с ней есть лишний вес, повышение уровня глюкозы или другие факторы риска, имеет смысл обратиться к врачу и при необходимости пройти обследование, а не пытаться самостоятельно объяснить все симптомы «инсулинорезистентностью».

Основой рациона должны стать регулярные приемы пищи с достаточным количеством белка, овощей, цельнозерновых продуктов и других источников клетчатки. Например, вместо сладкого перекуса можно выбрать натуральный йогурт с ягодами, творог с фруктом или яблоко с небольшим количеством орехов. Не стоит полностью запрещать себе сладости: гораздо устойчивее работает принцип умеренности — уменьшать их количество постепенно и не допускать сильного голода. Задача не в том, чтобы навсегда отказаться от сладкого, а в том, чтобы сделать его дополнением к рациону, а не основным способом восполнения энергии или борьбы со стрессом.

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