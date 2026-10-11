Диетолог объяснила, кому стоит осторожнее есть бананы

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что бананы часто воспринимают как слишком сладкий и калорийный фрукт, который якобы мешает похудению. Однако для большинства здоровых людей они вполне могут быть частью сбалансированного рациона. При этом значение имеют степень зрелости плода, размер порции и особенности здоровья человека.

По мере созревания банана часть крахмала превращается в более простые углеводы, поэтому спелый плод становится мягче и слаще и быстрее повышает уровень глюкозы в крови. В зелёном банане, напротив, больше резистентного крахмала — разновидности углеводов, которая переваривается медленнее и частично достигает толстого кишечника, где используется кишечными бактериями. Благодаря этому зелёные бананы могут оказывать благоприятное влияние на микробиоту и дольше поддерживать чувство сытости.

«Важно учитывать не только зрелость фрукта, но и его количество. Даже спелый банан не является продуктом, который здоровому человеку необходимо исключать из рациона. Однако при нарушениях углеводного обмена размер порции и сочетание продукта с другими блюдами имеют большее значение», — объясняет эксперт.

Осторожнее с бананами стоит людям с сахарным диабетом и другими состояниями, при которых требуется контролировать потребление углеводов. Это не означает полного запрета: количество и частоту употребления лучше согласовать с врачом или диетологом с учётом индивидуального рациона и показателей глюкозы. При заболеваниях почек также может потребоваться ограничение продуктов с высоким содержанием калия, поскольку бананы относятся к ним.

Есть банан натощак здоровому человеку в целом можно. Каких-либо универсальных правил, запрещающих употреблять этот фрукт до завтрака, нет. Однако у людей с чувствительным желудком или склонностью к дискомфорту такой перекус может переноситься хуже — в этом случае лучше есть банан вместе с основным приёмом пищи.

При снижении веса банан тоже может быть удобным перекусом. Он содержит углеводы, клетчатку и даёт чувство сытости, но его калорийность зависит от размера плода. Чтобы перекус был более полноценным и насыщал надолго, банан можно сочетать с натуральным йогуртом, творогом или небольшой порцией орехов.

«Сам по себе банан не препятствует снижению веса. Гораздо важнее общий энергетический баланс рациона и размер порций. При этом зелёные бананы интересны содержанием резистентного крахмала, который переваривается медленнее обычного крахмала и может служить субстратом для полезных кишечных бактерий», — отмечает специалист.

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