Сомнолог рассказал, почему человек может просыпаться несколько раз за ночь

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что ночные пробуждения сами по себе не всегда говорят о нарушении сна. Сон состоит из нескольких циклов, и переход между ними может сопровождаться кратковременным пробуждением, которое человек утром даже не вспомнит. Проблемой это становится тогда, когда пробуждения повторяются часто, длятся долго и после них сложно снова уснуть, а днём появляются усталость, сонливость и снижение концентрации.

«Причины могут быть вполне бытовыми. Разбудить человека способны шум, свет, слишком высокая или низкая температура в спальне, неудобная постель. Сон также может прерываться из-за необходимости сходить в туалет, особенно если вечером выпито много жидкости. На его непрерывность влияют поздний плотный ужин, кофеин и алкоголь. Последний может сначала вызывать сонливость, но затем делать сон более поверхностным и увеличивать вероятность пробуждений во второй половине ночи», — объясняет врач.

Иногда причина связана с состоянием здоровья. Ночные пробуждения могут сопровождать тревогу, хроническую боль, некоторые заболевания и нарушения дыхания во сне. При обструктивном апноэ человек периодически перестаёт нормально дышать, из-за чего мозг кратковременно активируется и сон становится фрагментированным. Заподозрить проблему помогают громкий храп, эпизоды остановки дыхания, внезапные пробуждения с ощущением нехватки воздуха, сухость во рту и выраженная сонливость днём.

О бессоннице говорят не просто отдельные пробуждения, а устойчивое нарушение сна, которое возникает регулярно и отражается на дневном состоянии. Если человек часто просыпается среди ночи и долго не может уснуть, а проблема сохраняется неделями, стоит обсудить её с врачом. Особенно важно не откладывать обращение, если ночные пробуждения сопровождаются выраженной дневной сонливостью, храпом или эпизодами остановки дыхания.

Если пробуждение произошло среди ночи, не стоит сразу брать телефон, проверять сообщения или постоянно смотреть на часы. Яркий свет и активная деятельность помогают мозгу окончательно перейти в состояние бодрствования. Лучше сохранить темноту и спокойную обстановку. Если сон не возвращается примерно в течение 20-30 минут, можно ненадолго встать, заняться тихим делом при приглушённом свете и вернуться в постель, когда снова появится сонливость.

Для более непрерывного сна важен стабильный режим: желательно ложиться и вставать примерно в одно время даже в выходные. Спальня должна быть тихой, тёмной и комфортной по температуре. Во второй половине дня стоит ограничивать кофеин, а вечером — алкоголь и тяжёлую пищу. Полезны также дневная физическая активность и достаточное количество естественного света утром.

Таким образом, несколько коротких пробуждений за ночь могут быть нормальной частью структуры сна. Насторожиться стоит, если они становятся регулярными, длительными и приводят к постоянной усталости. В таком случае важно искать причину, а не просто пытаться увеличить время пребывания в постели.

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