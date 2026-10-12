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Врач объяснила, почему хрустят суставы пальцев

Врач объяснила, почему хрустят суставы пальцев
Почему хрустят суставы пальцев
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Ревматолог АО «Медицина» Наталья Степанова рассказала «Чемпионату», что хруст и щелчки в суставах пальцев знакомы многим. Иногда они появляются случайно при движении, а у некоторых людей возникает привычка специально «вытягивать» пальцы, чтобы услышать характерный звук. Сам по себе хруст не означает, что сустав разрушается или развивается артроз. Однако важно понимать, почему он возникает и в каких случаях может указывать на проблему.

«При движении сустава меняется давление внутри суставной капсулы, а в синовиальной жидкости могут происходить процессы, связанные с образованием и быстрым изменением газовых полостей. Кроме того, характерный щелчок иногда возникает при перемещении связок или сухожилий относительно окружающих тканей», — объясняет врач.

Поэтому если пальцы периодически хрустят, но при этом человек не испытывает боли, отёка или скованности, а движения остаются свободными, чаще всего повода для беспокойства нет. Такой хруст называют физиологическим. Он может становиться заметнее при определённых движениях и сам по себе не свидетельствует о заболевании.

Отдельный вопрос — привычка намеренно хрустеть пальцами. Распространённое мнение, что такое действие обязательно приводит к артрозу, не имеет убедительных оснований. Однако специально и постоянно провоцировать щелчки не стоит, особенно если при этом появляются неприятные ощущения. Самое важное — не пытаться «разрабатывать» таким способом сустав, который уже болит или плохо двигается.

Патологический хруст обычно отличается не столько самим звуком, сколько сопутствующими симптомами. Насторожить должны боль, припухлость, покраснение или ощущение жара в области сустава, выраженная утренняя скованность, уменьшение объёма движений. Если хруст появился после травмы и сопровождается резкой болью, деформацией или ощущением блокировки сустава, необходима медицинская оценка.

«Сам по себе звук не позволяет поставить диагноз. При дегенеративных изменениях обычно появляются и другие проявления — боль при нагрузке, скованность, ограничение подвижности. Поэтому оценивать состояние сустава нужно не по наличию хруста, а по совокупности симптомов», — отмечает специалист.

Поддерживать здоровье суставов кистей особенно важно людям, которые много работают за компьютером. Длительное пребывание рук в одном положении и повторяющиеся движения могут приводить к перенапряжению мышц и сухожилий. Полезно регулярно делать короткие перерывы, менять положение кистей, выполнять мягкую разминку пальцев и запястий, а рабочее место организовать так, чтобы кисти не находились постоянно в неестественном положении.

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