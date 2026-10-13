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Диетолог объяснила, можно ли есть фрукты вечером

Диетолог объяснила, можно ли есть фрукты вечером
Можно ли есть фрукты вечером
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Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», что фрукты вечером есть можно: для контроля веса важнее общий калораж и рацион за день, чем само время их употребления. У здорового человека порция фруктов вечером не вызывает опасного «скачка» инсулина и не блокирует выработку соматотропина — гораздо больше на качество сна влияет большой объём пищи непосредственно перед сном.

«Фрукты также не начинают автоматически «бродить» в кишечнике ночью. Однако у людей с чувствительным ЖКТ, синдромом раздражённого кишечника или непереносимостью отдельных углеводов большое количество фруктов поздно вечером действительно может вызвать вздутие и дискомфорт. Утренние отёки также не являются обычным следствием вечерней порции фруктов: гораздо важнее общее потребление соли, жидкости и состояние здоровья», — говорит врач.

Если вечером хочется сладкого, можно выбрать небольшую порцию фруктов или ягод с относительно низкой и умеренной гликемической нагрузкой: ягоды, яблоко, грушу, киви, апельсин или грейпфрут. При этом не стоит делить фрукты на строго «разрешённые» и «запрещённые»: банан, виноград или манго тоже могут быть частью рациона, если соблюдать количество.

Специально исключать фрукты за несколько часов до сна здоровому человеку не требуется. Оптимальный ориентир — небольшая порция за 1–2 часа до сна, особенно если фрукт становится самостоятельным перекусом. А вот есть много фруктов непосредственно перед тем, как лечь в кровать, не стоит: это может создать чувство переполнения и ухудшить сон. Главное правило — ориентироваться не на часы, а на общий рацион, размер порции и собственную переносимость.

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