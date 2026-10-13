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Врач объяснил, почему появляется горький привкус во рту по утрам

Врач объяснил, почему появляется горький привкус во рту по утрам
Почему появляется горький привкус во рту утром
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Гастроэнтеролог АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал «Чемпионату», что горький привкус во рту после пробуждения может возникать по разным причинам и не всегда указывает на заболевание желчного пузыря. Одним из возможных объяснений является рефлюкс — заброс содержимого желудка, а иногда и желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок и пищевод. Особенно часто неприятный вкус появляется после позднего, обильного или жирного ужина. В положении лёжа рефлюкс может усиливаться, поэтому утром человек ощущает горечь, кислый привкус или неприятное жжение.

«На работу желчевыводящей системы также влияют нарушения сокращения желчного пузыря и заболевания желчного пузыря, в том числе хронический холецистит и желчные камни. При этом сама по себе утренняя горечь не позволяет определить, что причиной является именно застой желчи. Для этого необходима диагностика. Не стоит самостоятельно принимать желчегонные препараты — при наличии камней некоторые из них могут быть небезопасны», — говорит врач.

Причина может находиться и вовсе не в желудочно-кишечном тракте. Неприятный или горький вкус иногда связан с воспалением дёсен, заболеваниями зубов, налётом на языке или недостаточной гигиеной полости рта. На вкусовые ощущения способны влиять и некоторые лекарства. Изменение вкуса возможно, например, на фоне отдельных антибиотиков, препаратов для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при появлении симптома после начала нового лечения стоит обсудить это с врачом, а не отменять препарат самостоятельно.

Если горечь возникает регулярно, сохраняется несколько дней или повторяется в течение недель, желательно обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Обследование подбирают индивидуально, но врач может назначить анализы крови с оценкой показателей печени и билирубина, а также УЗИ печени и желчного пузыря. При наличии симптомов рефлюкса — изжоги, кислой отрыжки, боли или жжения за грудиной — может потребоваться гастроскопия.

Особенно важно не откладывать обращение за медицинской помощью, если горечь сопровождается болью в правом подреберье, повторной рвотой, повышением температуры, желтизной кожи или глаз, потемнением мочи, заметным похудением или кровью в рвоте и стуле. Такие симптомы требуют исключения заболеваний, которые нельзя лечить только изменением рациона.

До консультации можно обратить внимание на режим питания: не переедать вечером, не ложиться сразу после еды, ограничить продукты, которые лично провоцируют рефлюкс, и отказаться от алкоголя. Однако постоянная утренняя горечь — не повод самостоятельно садиться на строгую диету или принимать препараты «для печени» и желчегонные средства. Важно сначала установить причину неприятного привкуса.

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